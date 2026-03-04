В Москве ищут ночного флориста к 8 Марта. Сколько ему будут платить

Перед любым праздником возрастает нагрузка на сферы услуг и развлечений, соответственно, растет и спрос на квалифицированный персонал, способный выдержать нагрузку предпраздничного марафона и способный дарить хорошее настроение в условиях суеты и стресса. Редактор РБК Life Надежда Лазаренко изучила просторы интернета и составила рейтинг самых востребованных профессий на 8 Марта.
Флорист и курьер
Лидерами рейтинга самых востребованных сотрудников в Международный женский день стали сразу две профессии — флорист и курьер. Определиться, чей вклад в создание атмосферы праздника больше, сложно, поскольку и составить букет, и вручить его вовремя одинаково важно.
Предложений для флористов на сайтах с вакансиями множество, зарплатные предложения тоже разные. За одну смену такой специалист может заработать от 13−15 тыс. руб. В обязанности входит быстрая и качественная сборка букетов и композиций различной сложности, а также бережное отношение к цветам.
Важный момент — в праздники спрос на цветы настолько высок, что флористы требуются круглосуточно. В Сети можно найти вакансии «ночного флориста», такой специалист может заработать 8−15 тыс. руб. за 11-часовую смену.
Службы доставки тоже активно усиливают свою «армию». Курьеры требуются как пешие, так и с водительскими правами и даже с личным автомобилем. Например, автокурьер 8 марта может заработать от 15 тыс. руб. за 12-часовую рабочую смену. Пеший курьер может получить от 3 до 20 тыс. руб.
Фуд-флористы
Второе место в рейтинге этой профессии обеспечили те, кто любит, когда не только красиво, но и вкусно. На «Авито» и HH.ru можно встретить вакансии фуд-флористов, умеющих составлять букеты из клубники в шоколаде, зефира и прочих вкусностей. Оплата труда такого специалиста достигает от 5 до 35 тыс. руб. за смену. На работу могут принять без опыта работы и с 16 лет.
Сушист и повар
На третьем месте оказались вакансии для сотрудников общепита. Видимо, к празднику усилиться решили не только курьерские службы, но также кафе и рестораны. Сушисту предлагают от 6,5 до 8 тыс. руб. В описании к вакансии говорится: «Требуется на 6−8-е числа марта, оплата наличными сразу после смены минимальная сумма 6,5 тыс. руб. и %».
Востребованы в том числе повара. Например, известная сеть японских ресторанов ищет сотрудника исключительно на период
Аниматор
На последнем месте, как ни странно, оказались предложения в сфере развлечений. В праздничные дни аниматор может заработать от 40 до 80 тыс. руб. Работать при этом предстоит с детьми, работодатели рассматривают кандидатов от 14 лет. Среди требований указаны «энepгичнoсть и зажигательнoсть».