В Омске ищут подрядчика для ремонта школы на 22-й Рабочей

В текущем году в Октябрьском округе Омска отремонтируют школу № 138 на улице 22-й Рабочей. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест. Работы проведут по национальному проекту «Молодёжь и дети».
На ремонт направят более 123 млн рублей. В порядок приведут кровлю, инженерные сети, окна и не только.
«Сейчас начали поиск ответственной и компетентной подрядной организации. Контроль за качеством будет максимально строгим», — отметил в посте Шелест.
Отметим, что школа входит в список из 13 образовательных учреждений, которые отремонтируют в этом году. В него входят не только школы, но и детские сады.