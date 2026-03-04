Ричмонд
В Омске ищут подрядчика для ремонта школы на 22-й Рабочей

В порядок приведут кровлю, инженерные сети, окна и не только.

Источник: Om1 Омск

В текущем году в Октябрьском округе Омска отремонтируют школу № 138 на улице 22-й Рабочей. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест. Работы проведут по национальному проекту «Молодёжь и дети».

На ремонт направят более 123 млн рублей. В порядок приведут кровлю, инженерные сети, окна и не только.

«Сейчас начали поиск ответственной и компетентной подрядной организации. Контроль за качеством будет максимально строгим», — отметил в посте Шелест.

Отметим, что школа входит в список из 13 образовательных учреждений, которые отремонтируют в этом году. В него входят не только школы, но и детские сады.