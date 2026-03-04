Жители Новосибирска ищут своё призвание с помощью подработок

Почти две трети (60%) респондентов согласны с тем, что подработка может помочь найти свое призвание, из них 18% полностью разделяют эту позицию. Многие отмечают, что подработка позволяет выйти за пределы основной деятельности: 36% работают в сферах, полностью отличных от основной работы, 16% — лишь частично. Лишь 21% подрабатывают на той же специальности, а 14% — в той же сфере, но с другим функционалом. Только 13% респондентов признались, что у них нет основной работы или учебы, с которыми совмещают подработки.