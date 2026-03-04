Жители Новосибирска ищут своё призвание с помощью подработок

В России интерес к подработке вышел за рамки узкого сегмента занятости. Согласно февральскому опросу Авито «Подработки», в котором участвовали 10 000 россиян, 59% жителей Новосибирска уже занимаются подработками — либо регулярно, либо время от времени. Еще 27% рассматривают возможность начать подрабатывать.
Среди тех, кто уже имеет опыт или планирует это сделать, почти половина (49%) совмещают подработки с основной работой. 22% находятся в активной поисковой фазе, а 13% работают как самозанятые и фрилансеры.
Более четверти (21%) опрошенных, имеющих опыт или планы на подработку, четко понимают свой карьерный путь и довольны своей профессией. 30% скорее удовлетворены текущим положением дел, но рассматривают альтернативные варианты.
Почти две трети (60%) респондентов согласны с тем, что подработка может помочь найти свое призвание, из них 18% полностью разделяют эту позицию. Многие отмечают, что подработка позволяет выйти за пределы основной деятельности: 36% работают в сферах, полностью отличных от основной работы, 16% — лишь частично. Лишь 21% подрабатывают на той же специальности, а 14% — в той же сфере, но с другим функционалом. Только 13% респондентов признались, что у них нет основной работы или учебы, с которыми совмещают подработки.
Что касается навыков, развитие которых возможно через подработку, жители Новосибирска чаще всего называют коммуникации и работу с людьми (58%), понимание разных профессий и рынков (50%), а также управление временем и самодисциплину (39%). Профессиональные hard skills отмечают примерно 21%, а предпринимательское мышление — 16%.
Нематериальные преимущества не менее важны: 50% надеются на новые знакомства и профессиональные контакты, 40% — на расширение кругозора и знакомство с новыми сферами. 38% считают, что подработка помогает лучше понять свои сильные и слабые стороны, 31% — приобретать уверенность в себе и самореализовываться. Также 28% отмечают возможность сменить деятельность для расслабления, а 22% используют подработку для перезагрузки и избавления от рутины. Около 15% признались, что опыт подработки важен для резюме и портфолио.