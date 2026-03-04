В Новосибирске аннулировали кредит пенсионера, оформленный мошенниками

Прокуратура Заельцовского района вмешалась в историю пенсионера, на которого аферисты оформили крупный кредит. В ведомство обратился сам пострадавший, после чего был изучен материал уголовного дела о мошенничестве, которое расследуют следователи.
Как установили правоохранители, в сентябре 2024 года неизвестные с помощью системы дистанционного банковского обслуживания и простой электронной подписи взяли на имя пожилого человека кредит на сумму свыше 1,5 миллиона рублей. Деньги оформили на 84 месяца под 31,7% годовых. При этом сам пенсионер никакого согласия на это не давал — фактической воли на заключение договора у него не было.
Прокурор района обратился в суд с иском о признании сделки недействительной. Дзержинский районный суд Новосибирска требования удовлетворил. «Суд пришел к выводу об отсутствии законных оснований считать договор заключенным по воле гражданина, признал его недействительным», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Применены последствия недействительности сделки: задолженность по кредитному договору признана отсутствующей. Таким образом, права пенсионера полностью восстановлены.