В Новосибирске аннулировали кредит пенсионера, оформленный мошенниками

Как установили правоохранители, в сентябре 2024 года неизвестные с помощью системы дистанционного банковского обслуживания и простой электронной подписи взяли на имя пожилого человека кредит на сумму свыше 1,5 миллиона рублей. Деньги оформили на 84 месяца под 31,7% годовых. При этом сам пенсионер никакого согласия на это не давал — фактической воли на заключение договора у него не было.