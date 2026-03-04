Правительство объявило в Молдове ЧП в энергетике: Граждан призывают сохранять спокойствие и не покупать слишком много продуктов и топлива

Правительство объявило чрезвычайную ситуацию в энергетическом секторе на 60 дней.
Это профилактическая мера для государственных учреждений, направленная на обеспечение стабильного снабжения граждан энергией и нефтепродуктами. Решение связано с ситуацией на Ближнем Востоке и потенциальным влиянием на Молдову.
Энергоснабжение продолжается в обычном режиме, меры касаются резервов топлива, регулирования экспорта электроэнергии и подготовки к сезону сельхозработ. Граждан призывают сохранять спокойствие и не закупать продукты и топливо сверх нормы.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Вместо сталинского термина «враг народа» в Молдове появился другой — «служит интересам Кремля»: Гросу грозит лишением гражданства тем, кто бросает вызов властям.
Игорь Гросу предупредил граждан страны о последствиях для тех, кто поддерживает враждебные силы и пытается подорвать суверенитет государства (далее…).
Если сайт Кишиневского аэропорта зависнет, значит 4 млн леев потратили напрасно: На что ушли бюджетные деньги — разговор с экспертом.
Эксперт в сфере IT технологий Вячеслав Кунев разъяснил для читателей «КП» в Молдове, что за систему создали для аэропорта Кишинева (далее…).
В новом учебнике для молдавских школьников гитлеровский план «Барбаросса» назван «величайшей военной операцией»: «На самом деле, это великая фашистская операция по уничтожению жителей СССР, все остальное ложь!».
Историк Борис Шаповалов считает, что родителям надо возмущаться, обращаться в парламент, к президенту страны, писать министру, объясняя, что написанное в учебнике — это неправда (далее…).