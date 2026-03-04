Боец из Тулуна Артем Говорин героически погиб в зоне СВО

Боец из Тулуна Артем Говорин героически погиб в зоне специальной военной операции. Об этом в своих социальных сетях сообщил мэр города Михаил Гильдебрант.
— Администрация города выражает искренние соболезнования родным и близким Артёма в связи с его гибелью «за ленточкой», — прокомментировал глава Тулуна.
Имя бойца навсегда останется в истории как яркий пример того, что значит быть по-настоящему мужественным и отважным. Знакомые и близкие простились с Артемом Говориным и проводили его в последний путь 26 февраля 2026 года в храме Святителя Луки Крымского.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что поиски 16-летнего подростка начались в Шелехове. Парень вышел из дома, расположенного в садоводстве «Восточный Сибиряк», а после бесследно исчез.