Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец из Тулуна Артем Говорин героически погиб в зоне СВО

Знакомые и близкие простились с военнослужащим 26 февраля 2026 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Боец из Тулуна Артем Говорин героически погиб в зоне специальной военной операции. Об этом в своих социальных сетях сообщил мэр города Михаил Гильдебрант.

— Администрация города выражает искренние соболезнования родным и близким Артёма в связи с его гибелью «за ленточкой», — прокомментировал глава Тулуна.

Имя бойца навсегда останется в истории как яркий пример того, что значит быть по-настоящему мужественным и отважным. Знакомые и близкие простились с Артемом Говориным и проводили его в последний путь 26 февраля 2026 года в храме Святителя Луки Крымского.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что поиски 16-летнего подростка начались в Шелехове. Парень вышел из дома, расположенного в садоводстве «Восточный Сибиряк», а после бесследно исчез.