В школах Башкирии введут уроки о семейных ценностях

Предполагается, что на уроках школьники будут не только изучать основы семейных традиций и составлять родословные, но и получат прикладные знания: от психологии межличностных отношений до планирования семейного бюджета. Для учителей, которые будут вести новый курс, организуют специальную подготовку. Окончательный перечень тем и учебные пособия сформируют по итогам пилотного проекта.