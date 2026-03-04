Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В школах Башкирии введут уроки о семейных ценностях

С сентября предмет будут изучать школьники 5−9 классов, с 2027 года — вплоть до 11 класса.

Как рассказала первый замминистра просвещения РБ Светлана Антипина, курс «Моя семья» в этом году в пилотном режиме стартует в школах 18 муниципалитетов республики.

«В этом году мы проводим апробацию курса “Моя семья”, чтобы оценить эффективность программы и собрать методический материал. Но уже со следующего года курс будет продлен до 11-го класса и станет федеральной программой, рекомендованной Министерством просвещения России», — заявила замминистра.

Предполагается, что на уроках школьники будут не только изучать основы семейных традиций и составлять родословные, но и получат прикладные знания: от психологии межличностных отношений до планирования семейного бюджета. Для учителей, которые будут вести новый курс, организуют специальную подготовку. Окончательный перечень тем и учебные пособия сформируют по итогам пилотного проекта.