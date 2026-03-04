В школах Башкирии введут уроки о семейных ценностях

Как рассказала первый замминистра просвещения РБ Светлана Антипина, курс «Моя семья» в этом году в пилотном режиме стартует в школах 18 муниципалитетов республики.
«В этом году мы проводим апробацию курса “Моя семья”, чтобы оценить эффективность программы и собрать методический материал. Но уже со следующего года курс будет продлен до 11-го класса и станет федеральной программой, рекомендованной Министерством просвещения России», — заявила замминистра.
Предполагается, что на уроках школьники будут не только изучать основы семейных традиций и составлять родословные, но и получат прикладные знания: от психологии межличностных отношений до планирования семейного бюджета. Для учителей, которые будут вести новый курс, организуют специальную подготовку. Окончательный перечень тем и учебные пособия сформируют по итогам пилотного проекта.