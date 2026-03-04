Весенняя охота-2026 в Новосибирской области: сроки по районам и как получить разрешение

Для южных районов — Баганского, Доволенского, Здвинского, Карасукского, Кочковского, Краснозерского, Ордынского, Сузунского, Черепановского и Чистоозерного — охота разрешена с 18 по 22 апреля. Все остальные районы области смогут охотиться с 25 по 29 апреля.
Отдельно продлится охота на селезней с подсадными утками — с 6 апреля по 5 мая. В весенний сезон разрешено добывать селезней уток, белолобого гуся, вальдшнепа, токующих тетерева и глухаря, а также серую ворону, грача и дрозда-рябинника.
Подать заявление на получение разрешения можно несколькими способами: лично по адресу улица Советская, 4а, кабинет 802, отправить заказное письмо с описью на Красный проспект, 18, или через портал Госуслуг.
В Новосибирской области продолжает действовать эксперимент по выдаче цифровых разрешений на водоплавающую дичь. Для этого нужно подать заявление через «Госуслуги», оплатить госпошлину и получить электронное разрешение в личном кабинете. Во время охоты данные вносятся в приложение «Моя охота», которое работает без доступа к интернету.
Бумажные разрешения также остаются доступны для тех, кто предпочитает традиционный способ. После окончания охоты важно не забыть отчитаться о добыче в течение 20 дней — иначе в следующем году разрешение не выдадут.
Всю подробную информацию можно найти на сайте областного минприроды.