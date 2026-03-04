Весенняя охота-2026 в Новосибирской области: сроки по районам и как получить разрешение

В Новосибирской области продолжает действовать эксперимент по выдаче цифровых разрешений на водоплавающую дичь. Для этого нужно подать заявление через «Госуслуги», оплатить госпошлину и получить электронное разрешение в личном кабинете. Во время охоты данные вносятся в приложение «Моя охота», которое работает без доступа к интернету.