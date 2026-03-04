Эксперт раскрыл, зачем США начали военную операцию в Эквадоре

Эксперт напомнил, что операция в Эквадоре проводится одновременно с операцией в Иране. Он подчеркнул, что Исламская Республика является сильным противником, который не намерен сдаваться и отвечает на атаки, требует внимания и ресурсов, в отличие от наркокартелей в латиноамериканской стране.