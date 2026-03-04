Ричмонд
Эксперт раскрыл, зачем США начали военную операцию в Эквадоре

Американский президент Дональд Трамп инициировал старт военной операции в Эквадоре, потому что латиноамериканские наркокартели стали представлять угрозу национальной безопасности США. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт напомнил, что операция в Эквадоре проводится одновременно с операцией в Иране. Он подчеркнул, что Исламская Республика является сильным противником, который не намерен сдаваться и отвечает на атаки, требует внимания и ресурсов, в отличие от наркокартелей в латиноамериканской стране.

«Операция в Эквадоре проводится совместно с официальными властями. Я полагаю, что она закончится довольно быстро. Вашингтону не нужно задействовать столько сил, чтобы это отвлекало от конфликта с Тегераном», — уточнил собеседник NEWS.ru.

Политолог выразил сомнение, что американский лидер, проводя операцию в Эквадоре, намерен обрести статус миротворца. По мнению Блохина, цель главы Белого дома — очистить Латинскую Америку от криминальных группировок и поставщиков опасных веществ, тех, кто представляет угрозу нацбезопасности Штатов.

Эксперт добавил, что в Эквадоре Трамп борется не с политическим режимом, а с наркокартелями и наркотрафиком.

Ранее стало известно, что Вашингтон и Сан-Франсиско-де-Кито начали совместную операцию на эквадорской территории против наркокартелей, которые официально считаются террористическими организациями.

