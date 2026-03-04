Омичек, стремящихся строить карьеру в сфере нефтепеработки, становится больше

Например, Марина Кудрявцева, в детстве мечтавшая стать моделью, повзрослев, влюбилась в точные науки. И теперь тоже работает с моделями, но только инженерными и в лаборатории химического анализа. Девушка занята в сфере планирования производства. Отвечает за две установки. А цифровой двойник завода помогает ей увидеть, как отразиться на производственном процессе изменения того или иного параметра. Марина работает с удовольствием, учится в магистратуре. И мечтает сделать карьеру именно в сфере заводского планирования.