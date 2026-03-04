Омичек, стремящихся строить карьеру в сфере нефтепеработки, становится больше

Заняты они в самых разных сферах, начиная от кадровой службы, лабораторий, и, заканчивая инженерией и управлением производством. И прекрасно справляются с поставленными задачами.
«Современное производство уже не может эффективно работать без участия женщин. Они осваивают технологии, механику, энергетику, метрологию и другие направления. В рамках программы “Школа-ссуз/вуз-предприятие” мы наблюдаем рост интереса старшеклассниц к отрасли. Например, на кафедре химии и технологий нефтехимического института ОмГТУ — 80 процентов — девушки. Они — наши будущие кадры, — поясняет заместитель гендиректора ОНПЗ по персоналу Светлана Шагова.
Росту интереса омичек к нефтехимии способствует не только имидж предприятия, как престижного места работы, но внедряемые здесь новации, комфортные рабочие места, программы поддержки и многое другое.
Например, Марина Кудрявцева, в детстве мечтавшая стать моделью, повзрослев, влюбилась в точные науки. И теперь тоже работает с моделями, но только инженерными и в лаборатории химического анализа. Девушка занята в сфере планирования производства. Отвечает за две установки. А цифровой двойник завода помогает ей увидеть, как отразиться на производственном процессе изменения того или иного параметра. Марина работает с удовольствием, учится в магистратуре. И мечтает сделать карьеру именно в сфере заводского планирования.
Лаборант химического анализа Влада Савельева трудится в отделе испытаний светлых продуктов, основу которого, кстати, составляет женский коллектив. Девушка занимается анализом качества бензинов и дизельного топлива, определяет соответствие проб стандартам. Имеет дело с очень умным оборудованием. Мечтая о росте, ежемесячно повышает уровень знаний. И считает свою работу не только важной, но и очень интересной.
Главному специалисту управления планирования и комплексного анализа производства Виктории Грушницкой точные науки нравились всегда. За ее плечами уже три десятка лет работы на предприятии. И составить баланс, в котором 500 строк и 190 столбцов, для нее не проблема.
Главный специалист по охране окружающей среды Анастасия Бук восемь лет назад начинала свою деятельность на предприятии в качестве рядового инженера. Зона ее ответственности — разработка природоохранной разрешительной документации и проверка соблюдения экологических норм на всех заводских объектах. Ежедневно Анастасия совершает отбор проб воздуха с помощью современно передвижной эколаборатории. Результаты, которые она видит сразу, тут же поступают в профильные отделы предприятия и природоохранные службы региона.
«Любой производственный проект предполагает участие в нем большой команды. И это — отличная возможность не только углубить свои профессиональные навыки, но и узнать много нового о работе завода. Важно не стоять на месте. Осваивать инновационные технологии. И такая возможность у нас есть», — считает Анастасия.