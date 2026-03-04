Чем раньше, тем лучше: как помогают детям с аутизмом в Талдыкоргане

По международной классификации болезней расстройства аутистического спектра относятся к общим расстройствам психологического развития и включают разные формы — от детского аутизма до синдрома Аспергера. Но за сухими формулировками всегда стоят судьбы конкретных семей и скрываются тысячи подлинных человеческих драм. Это истории казахстанцев, проходящих через растерянность к осознанному поиску решений и непоколебимой вере в своих детей.
В Талдыкоргане таким семьям помогает специальный центр, который считается одним из лучших в стране по итогам 2025 года. Он работает с мая 2023 года. Здесь принимают детей от 1,5 до 18 лет. Основная миссия учреждения — не «исправить» ребенка, медицина в случаях с аутизмом пока не всесильна, а повысить качество его жизни и помочь интегрироваться в общество.
Фото: Zakon.kz/Лина Малахова.
«Аутизм — это врожденная архитектура нервной системы. Мы занимаемся абилитацией, то есть обучением навыкам с чистого листа, так как у детей с РАС многие базовые способности изначально не сформированы».Заместитель директора центра Гульназ Ауельбекова.
Основной инструмент работы в центре — АВА-терапия, или прикладной анализ поведения. Это система, где каждое верное действие ребенка закрепляется положительным стимулом. Для каждого воспитанника создается персональный маршрут развития. С ребенком одновременно работают логопеды, дефектологи, психологи и невропатологи.
Фото: Zakon.kz/Лина Малахова.
Специалисты в один голос утверждают, что время — самый ценный ресурс. Скрининг на уровне поликлиник позволяет выявить особенности в раннем возрасте, когда коррекция дает максимальный эффект.
Статистика талдыкорганского центра внушает оптимизм: из 300 подопечных 23 ребенка уже перешли в общеобразовательные школы, а пятеро успешно посещают обычные детские сады.
Светлана Батанова, мама шестилетнего Ернура, рассказывает: «Сын долгое время был словно за стеной. Сейчас он не просто идет на контакт, а уже учится в первом классе, осваивает письмо и счет».
Назгуль Нариманова, мама восьмилетнего Берикжана, вспоминает: «Мы пришли, когда сын не отзывался на имя. Сегодня он сам себя обслуживает и даже декламирует стихи».
Медицинское сообщество продолжает изучать природу аутизма. Сеилхан Жумабеков, заместитель директора по психиатрической службе областного Центра психического здоровья, рассказал, что причины расстройства, как правило, кроются в биологии. Он также в очередной раз опроверг миф о связи вакцинации и РАС.
«Предположительно, в основе аутизма лежат структурные особенности мозга, которые могут проявляться уже в первый год жизни», — говорит он.
Фото: Zakon.kz/Лина Малахова.
Общая статистика по Казахстану такова: официально зарегистрировано около 15 тысяч несовершеннолетних с РАС, и с 2019 года эта цифра выросла пятикратно. Эксперты Минздрава связывают такой скачок с тем, что диагностика стала более точной, а общество — более осведомленным.
В настоящее время в Казахстане внедряется система раннего скрининга. Если врач предлагает пройти диагностику, не нужно отказываться. Чем раньше начнется абилитация, тем выше шансы на самостоятельную жизнь в будущем.