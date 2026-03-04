Чем раньше, тем лучше: как помогают детям с аутизмом в Талдыкоргане

В Талдыкоргане таким семьям помогает специальный центр, который считается одним из лучших в стране по итогам 2025 года. Он работает с мая 2023 года. Здесь принимают детей от 1,5 до 18 лет. Основная миссия учреждения — не «исправить» ребенка, медицина в случаях с аутизмом пока не всесильна, а повысить качество его жизни и помочь интегрироваться в общество.