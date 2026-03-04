Ричмонд
В приложении Kaspi.kz теперь можно поменять техпаспорт авто

Астана. 4 марта. КазТАГ — Если вам нужно заменить техпаспорт автомобиля, то сделать это можно всего за час — в суперприложении Kaspi.kz. Новый сервис разработала команда …

Источник: КазТАГ

Новый сервис разработала команда Kaspi.kz совместно с министерством внутренних дел, информационно-производственным центром МВД и министерством искусственного интеллекта и цифрового развития.

Михаил Ломтадзе, сооснователь и глава Kaspi.kz:

«Мы получаем много хороших отзывов о наших сервисах для автовладельцев. С помощью суперприложения Kaspi.kz можно переоформить автомобиль, поменять водительское удостоверение, поставить или снять авто с залога. А теперь прямо на экране смартфона доступна и замена техпаспорта. Мы рады создавать сервисы, которые помогают людям решать повседневные задачи быстро и просто. Благодарим государственные органы за сотрудничество, и каждого нашего любимого клиента за то, что вы с нами!».

Ростислав Коняшкин, вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК:

«Перевод популярных услуг в онлайн это последовательная работа по тому, чтобы государственные сервисы были максимально удобными и доступными для граждан. Запуск замены техпаспорта в Kaspi.kz это пример того, как совместная работа государства и бизнеса позволяет сократить время получения услуги и избавить людей от лишних визитов в ЦОНы. Наша задача, чтобы большинство востребованных сервисов были доступны в несколько кликов».

Для замены техпаспорта водителям больше не нужно ехать в СпецЦОН, писать заявление и оплачивать госпошлину в кассе. Подробнее о том, как получить новый техпаспорт онлайн читайте в сервисе Kaspi Гид.