Минобр Омской области сделал заявление по новому устному экзамену

Министерство образования Омской области прокомментировало идею обязательного устного экзамена по истории для девятиклассников. Его, напомним, планируют ввести с 2027/2028 учебного года.
Сейчас специалисты прорабатывают модель проведения экзамена. Предполагается, что он будет проходить в устной форме и станет допуском к государственной итоговой аттестации после 9 класса. Школьникам предстоит отвечать на проблемные вопросы, связанные с пониманием исторических процессов.
По замыслу разработчиков, такая форма проверки позволит оценить, насколько ученики умеют аргументировать свою позицию, опровергать различные мнения и формулировать собственное отношение к историческим личностям и событиям.
Модели контрольных измерительных материалов для экзамена уже разрабатываются. Они будут соответствовать содержанию государственных учебников по истории.
«Это будет дополнительной проверкой качества усвоенных знаний в сочетании с существующими формами контроля, с акцентом на важности понимания и правильного изложения материала. Для успешного внедрения экзамена учителя начнут знакомиться с новой формой проверки уже в следующем 2026/2027 учебном году», — отметила кандидат педагогических наук, первый проректор института развития образования Омской области Светлана Голикова.
Разработкой моделей проведения экзамена и заданий займется Федеральный институт педагогических измерений — подведомственная организация Рособрнадзора. После подготовки материалов планируется провести апробацию в регионах и организовать профессиональное обсуждение. Ожидается, что участие в экзамене будут принимать более полутора миллионов школьников по всей стране.