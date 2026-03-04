Минобр Омской области сделал заявление по новому устному экзамену

«Это будет дополнительной проверкой качества усвоенных знаний в сочетании с существующими формами контроля, с акцентом на важности понимания и правильного изложения материала. Для успешного внедрения экзамена учителя начнут знакомиться с новой формой проверки уже в следующем 2026/2027 учебном году», — отметила кандидат педагогических наук, первый проректор института развития образования Омской области Светлана Голикова.