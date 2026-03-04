Меньше штрафов и больше льгот: как изменится парковка в Сочи

С 16 марта в Сочи начнет действовать обновленная и более социально ориентированная система платных парковок. Мэр города Андрей Прошунин рассказал, что новый режим работы будет учитывать пожелания жителей и направлен на улучшение транспортной обстановки.
Основные нововведения:
— Вводится авансовое парковочное разрешение стоимостью 660 рублей в месяц, которое позволяет жителям оставлять машину по адресу проживания рядом с домом.
— Месячный абонемент для сочинцев станет почти в 10 раз дешевле.
— Оставлены льготы для участников специальной военной операции и семей погибших бойцов — они полностью освобождены от платы за парковку.
— Снижено количество платных стоянок в городе и сокращен платный период в будние дни — с 09:00 до 18:00.
— В выходные и праздничные дни парковка остается бесплатной для всех.
«В целом наши усилия направлены на создание благоприятной транспортной обстановки в городе и поддержку сочинцев в вопросе экономии семейного бюджета на платную парковку», — отметил Прошунин.