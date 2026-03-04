Ричмонд
Меньше штрафов и больше льгот: как изменится парковка в Сочи

Новые правила платных парковок в Сочи вступают в силу с 16 марта.

Источник: Комсомольская правда

С 16 марта в Сочи начнет действовать обновленная и более социально ориентированная система платных парковок. Мэр города Андрей Прошунин рассказал, что новый режим работы будет учитывать пожелания жителей и направлен на улучшение транспортной обстановки.

Основные нововведения:

— Вводится авансовое парковочное разрешение стоимостью 660 рублей в месяц, которое позволяет жителям оставлять машину по адресу проживания рядом с домом.

— Месячный абонемент для сочинцев станет почти в 10 раз дешевле.

— Оставлены льготы для участников специальной военной операции и семей погибших бойцов — они полностью освобождены от платы за парковку.

— Снижено количество платных стоянок в городе и сокращен платный период в будние дни — с 09:00 до 18:00.

— В выходные и праздничные дни парковка остается бесплатной для всех.

«В целом наши усилия направлены на создание благоприятной транспортной обстановки в городе и поддержку сочинцев в вопросе экономии семейного бюджета на платную парковку», — отметил Прошунин.