Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«В три раза больше расстояния от Земли до Луны». Ученые заявили о выбросе гигантского протуберанца на Солнце и неожиданной магнитной буре

Ученые заявили о выбросе гигантского протуберанца с Солнца — что ждать белорусам.

Источник: Комсомольская правда

На Солнце произошел выброс гигантского протуберанца, сообщили белорусам и другим жителям Земли в телеграм-канал лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Так, 3 марта на Солнце зарегистрировали отрыв гигантского протуберанца. Плазменная структура была выброшена в направлении северного полюса звезды, его размеры составили около миллиона километров, что в три раза больше, чем расстояние от Земли до Луны.

Ученые подчеркнули, что крупные солнечные протуберанцы являются одним из самых опасных проявлений космической погоды. Выброшенный накануне протуберанец, к счастью, улетел с Солнца почти вертикально вверх, перпендикулярно к плоскости планет.

— Влияния на Землю или на любую иную планету при такой траектории событие оказать не сможет, — прокомментировали ученые.

Позднее в лаборатории добавили, что самым значимым событием на 4 марта является магнитная буря, которая случилась на Земле довольно неожиданно. Магнитное возмущение уровня G1 зарегистрировали ночью среды между полуночью и 03.00 по минскому времени.

— Причины события не внешние, а внутренние: снятие каких-то напряжений в хвосте магнитосферы, — отметили в лаборатории.

Также ученые предупредили белорусов и других жителей земли, что в плане космической погоды на 4 марта, нет никаких причин для повторения бурь, но сохраняется вероятность слабых возмущений. А ближайшие плановые продолжительные возмущения ожидаются на данный момент лишь ближе к середине месяца.

— До этого момента «встряхнуть» Солнце могут только внезапные сильные события — главным образом, появление новых крупных центров активности, — заключили ученые.

Здесь ранее ученые перечислили даты магнитных бурь в марте 2026 года — что ждать белорусам.

Тем временем масштабный сбой зарядных станций для электромобилей Malanka произошел по всей Беларуси — вот его причина.