«В три раза больше расстояния от Земли до Луны». Ученые заявили о выбросе гигантского протуберанца на Солнце и неожиданной магнитной буре

На Солнце произошел выброс гигантского протуберанца, сообщили белорусам и другим жителям Земли в телеграм-канал лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Так, 3 марта на Солнце зарегистрировали отрыв гигантского протуберанца. Плазменная структура была выброшена в направлении северного полюса звезды, его размеры составили около миллиона километров, что в три раза больше, чем расстояние от Земли до Луны.
Ученые подчеркнули, что крупные солнечные протуберанцы являются одним из самых опасных проявлений космической погоды. Выброшенный накануне протуберанец, к счастью, улетел с Солнца почти вертикально вверх, перпендикулярно к плоскости планет.
— Влияния на Землю или на любую иную планету при такой траектории событие оказать не сможет, — прокомментировали ученые.
Позднее в лаборатории добавили, что самым значимым событием на 4 марта является магнитная буря, которая случилась на Земле довольно неожиданно. Магнитное возмущение уровня G1 зарегистрировали ночью среды между полуночью и 03.00 по минскому времени.
— Причины события не внешние, а внутренние: снятие каких-то напряжений в хвосте магнитосферы, — отметили в лаборатории.
Также ученые предупредили белорусов и других жителей земли, что в плане космической погоды на 4 марта, нет никаких причин для повторения бурь, но сохраняется вероятность слабых возмущений. А ближайшие плановые продолжительные возмущения ожидаются на данный момент лишь ближе к середине месяца.
— До этого момента «встряхнуть» Солнце могут только внезапные сильные события — главным образом, появление новых крупных центров активности, — заключили ученые.
