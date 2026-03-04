Какие семьи с детьми в 2026-м могут лишиться пособий: три важных изменения

Вырос минимальный доход, который должны подтвердить трудоспособные члены семьи, чтобы претендовать на выплату. Раньше требовался доход не ниже четырёх МРОТ за год, а с 2026 года планка повысилась до восьми МРОТ. При МРОТ в 27 093 рубля это составляет 216 744 рубля в год на каждого трудоспособного взрослого. Таким образом, под угрозой могут оказаться семьи с неофициальной занятостью, сезонным или нерегулярным заработком, а также те, чей доход немного не дотягивает до новой нормы.