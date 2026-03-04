В Березниках построят открытый геологический музей

В краевом Минтуризма «КП-Пермь» рассказали о поддержке проекта более 1,5 тыс. горожан. Новое пространство объединит историю Верхнекамья от Пермского моря до современной промышленности. Музей под открыты небом включит арт-объекты о добыче руды, оранжерею, муралы и скульптуры балерин из балета «Сильвиниты» в память о культурном коде.