В Березниках построят открытый геологический музей

В центре Березников на месте пустыря появится новое общественное пространства. Проектировщики из Санкт-Петербурга разработали концепцию открытого геологического музея. Он займет пять гектаров в квартале улиц Ломоносова, Льва Толстого и Советского проспекта.
В краевом Минтуризма «КП-Пермь» рассказали о поддержке проекта более 1,5 тыс. горожан. Новое пространство объединит историю Верхнекамья от Пермского моря до современной промышленности. Музей под открыты небом включит арт-объекты о добыче руды, оранжерею, муралы и скульптуры балерин из балета «Сильвиниты» в память о культурном коде.
«Пространство должно быть удобным для прогулок, тихого отдыха, спорта и мероприятий. Готовим заявку на Всероссийский конкурс малых городов и приступили к разработке проектно-сметной документации», — отметил в соцсетях глава Березников Алексей Казаченко.