В Петербурге временно запретили продавать бензин несовершеннолетним

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 мар — РИА Новости. Временный запрет на продажу топлива несовершеннолетним на всех автозаправочных станциях введен в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрациии губернатора города.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, являющийся руководителем оперативного штаба города, подписал решение штаба о введении временного ограничения на розничную реализацию нефтепродуктов несовершеннолетним. Решение принято в рамках мер, предусмотренных Указом президента РФ от 19.10.2022 № 757 об усилении мер общественной безопасности.
«На период с 9 марта по 31 декабря 2026 года на всех автозаправочных станциях, расположенных на территории Петербурга, вводится запрет на отпуск нефтепродуктов в любую тару лицам, не достигшим совершеннолетия», — говорится в сообщении.
Соблюдение установленного запрета предписано обеспечить хозяйствующим субъектам, которые эксплуатируют АЗС на территории Петербурга.
«Мера направлена на снижение рисков, связанных с использованием горючих материалов несовершеннолетними в деструктивных целях, и является частью комплекса мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка на территории города», — отмечается в сообщении.