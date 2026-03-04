Создана установка, позволяющая отследить эволюцию Солнечной системы

НОВОСИБИРСК, 4 марта. /ТАСС/. Российские ученые построили установку, которая позволяет отслеживать физические процессы во вращающихся жидкостях, что важно для исследования эволюции планет Солнечной системы и изменения климата на Земле. Об этом сообщил журналистам главный научный сотрудник Института гидродинамики им. Лаврентьева СО РАН Евгений Ерманюк.
«Она нужна для изучения вращающихся жидкостей, но большинство планет Солнечной системы, звезд — это по большому счету вращающаяся сертифицированная жидкость, то есть, плотность меняется с глубиной в небесном теле, а само оно вращается. Изучать это все необходимо для понимания задач изменения климата, эволюции нашей Солнечной системы в целом», — сказал он.
Установка представляет собой вращающуюся платформу, которая раскручивается вокруг своей оси, с сосудом для жидкости. Скорость вращения может достигать 30 оборотов, что является оптимальным для проведения экспериментов. Первоначально изготовление оборудования планировалось заказать во Франции, однако с введением санкций после начала военного конфликта на Украине, ученые смогли разработать и изготовить установку в России с помощью отечественных технологий и комплектующих.
По словам Германюка, установка позволяет исследовать процессы, связанные с изучением атмосферы и океана. При этом необходимо учитывать океан — это природный резервуар, очень медленно реагирующий на изменения. «В зоне скачка плотности распространяются линзы промежуточной плотности, это актуально, в частности, для описания течений в окрестностях Гибралтара — из него регулярно эти линзы “отстреливаются”, перенося с собой питательные вещества, аномалии температуры», — пояснил ученый.