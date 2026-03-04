Создана установка, позволяющая отследить эволюцию Солнечной системы

Установка представляет собой вращающуюся платформу, которая раскручивается вокруг своей оси, с сосудом для жидкости. Скорость вращения может достигать 30 оборотов, что является оптимальным для проведения экспериментов. Первоначально изготовление оборудования планировалось заказать во Франции, однако с введением санкций после начала военного конфликта на Украине, ученые смогли разработать и изготовить установку в России с помощью отечественных технологий и комплектующих.