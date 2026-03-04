Разработан метод разгона «закрученных» частиц до сверхвысоких скоростей

Проведенные при ее помощи расчеты показали, что процесс формирования фотонов при движении частицы внутри кольца ускорителя не обязательно приводит к потере ей «закрученности», как в прошлом считали физики. В дополнение к этому, дополнительных потерь квантовых свойств можно избежать, если использовать для разгона частиц не кольцевые, а линейные ускорители, или применять в работе коллайдеров специальные устройства, которые периодически «поворачивают» магнитный момент частицы и тем самым как бы корректируют ее движение.