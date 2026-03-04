Ричмонд
На трассе М-4 «Дон» под Шахтами образовалась пятикилометровая пробка

В Ростовской области ямочный ремонт на М-4 «Дон» привел к пятикилометровой пробке.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области водителей, следующих по трассе М-4 «Дон» в южном направлении, предупредили о усложнении дорожной обстановки. По данным донской Госавтоинспекции, под Шахтами в районе реки Аюта проводятся работы по ликвидации выбоин в асфальте.

Проведение ямочного ремонта привело к значительному снижению пропускной способности участка. Сейчас затор здесь растянулся на 5 километров в Октябрьском районе.

Сложности в движении связаны с временным ограничением схемы проезда: дорожные службы поочередно перекрывают то левую, то правую полосу.

Автоинспекция призывает автомобилистов учитывать дорожную обстановку при планировании поездки.

