Экс-председатель Ростовского областного суда подала апелляцию на приговор первой инстанции. Теперь слушания пройдут в Краснодарском краевом суде. Такая информация указана в электронной картотеке инстанции.
Судебное заседание назначили на 24 марта 2024 года.
Напомним, первоначально приговор вынесли в декабре 2025 года в Первомайском районном суде Краснодара. Тогда подсудимыми были экс-председатель Ростовского облсуда, ее экс-заместитель, начальник Судебного департамента и председатель районного суда.
Непосредственно экс-главу Ростовского областного суда обвинили в получении взяток при посредничестве и соучастии остальных подсудимых. Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края со ссылкой на материалы дела сообщала, что подсудимой в разное время передали суммы от 400 тысяч рублей до 5 и 10 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ — 4 эпизода, п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ — 2 эпизода и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).
Бывшей судье в декабре назначили 15 лет колонии общего режима со штрафом в 170 млн рублей. Кроме того, специалисту запретили занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение 15-ти лет. Экс-председателя суда лишили почетного звания «Ветеран труда» и государственной награды.
