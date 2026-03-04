Экс-председатель Ростовского областного суда подала апелляцию

Непосредственно экс-главу Ростовского областного суда обвинили в получении взяток при посредничестве и соучастии остальных подсудимых. Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края со ссылкой на материалы дела сообщала, что подсудимой в разное время передали суммы от 400 тысяч рублей до 5 и 10 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ — 4 эпизода, п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ — 2 эпизода и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).