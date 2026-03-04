Марину Кожарину назначили министром сельского хозяйства Иркутской области

— В 2002 году она начала трудовую деятельность в качестве оператора на Восточно-Сибирском заводе тяжелого машиностроения. В 2021 году пришла в министерство сельского хозяйства региона. Опыт на государственной гражданской службе превышает 15 лет, — уточнили в пресс-службе ведомства.