Марину Кожарину назначили министром сельского хозяйства Иркутской области

Министром сельского хозяйства Иркутской области назначили Марину Кожарину. Указ об этом подписал губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Марина Кожарина родилась 24 декабря 1982 года в Иркутске. Она получила высшее образование по специальности «Математические методах в экономике».
— В 2002 году она начала трудовую деятельность в качестве оператора на Восточно-Сибирском заводе тяжелого машиностроения. В 2021 году пришла в министерство сельского хозяйства региона. Опыт на государственной гражданской службе превышает 15 лет, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Марина Кожарина была отмечена благодарственными письмами губернатора Приангарья. Министр сельского хозяйства — многодетная мама, воспитывает троих детей. Она стала второй женщиной, которая возглавила аграрное ведомство.
