Когда введут устный экзамен по истории для 9 классов?

Систему государственной итоговой аттестации ждут очередные изменения. Вслед за устным экзаменом по русскому языку (итоговым собеседованием), который уже стал для девятиклассников привычным допуском к экзаменам, в школах появится еще одно устное испытание. На этот раз — по истории. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов официально объявил о планах ведомства, а в министерстве уже рассказали, когда это произойдет и как именно будут проверять знания учеников.
Зачем нужен еще один устный экзамен?
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения, главная цель нововведения — не просто проверить, запомнил ли ученик параграф, а понять, насколько глубоко он ориентируется в исторических процессах. Чиновники подчеркивают, что экзамен станет формой допуска к ОГЭ (ГИА-9), то есть займет место своеобразного «фильтра», аналогичного собеседованию по русскому языку.
В ведомстве уверены, что такой формат «будет способствовать умению аргументировать или опровергать определенные мнения, а также поможет формулировать собственное отношение к историческим персоналиям и событиям». Проще говоря, школьников хотят научить не зубрить, а размышлять и отстаивать свою точку зрения, опираясь на знание фактов.
Когда именно ждать нововведения?
Согласно заявлению министра просвещения Сергея Кравцова, устный экзамен по истории для девятиклассников появится в российских школах начиная с 2027/2028 учебного года. Это значит, что первыми, кто опробует новую форму испытания, станут нынешние ученики 6-го или 7-го класса (в зависимости от того, когда именно начнется отсчет).
В Минпросвещения уточнили, что в настоящий момент они не только определились с датой старта, но и уже приступили к разработке конкретной модели экзамена. Сейчас в ведомстве прорабатывают модель проведения и определяют точные сроки сдачи в рамках обозначенного учебного года.
Что именно будут спрашивать на экзамене?
Представители министерства заверили, что задания не будут сюрпризом ни для учителей, ни для школьников. «Модели контрольных измерительных материалов для данного экзамена уже разрабатываются. Они будут соответствовать содержанию государственных учебников по истории», — подчеркнули в Минпросвещения.
Таким образом, готовиться можно будет по единым утвержденным учебникам. Однако просто пересказать текст не получится. Школьникам, согласно сообщению ведомства, «предстоит отвечать на проблемные вопросы на понимание смысла исторических процессов».