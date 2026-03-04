Когда введут устный экзамен по истории для 9 классов?

Систему государственной итоговой аттестации ждут очередные изменения. Вслед за устным экзаменом по русскому языку (итоговым собеседованием), который уже стал для девятиклассников привычным допуском к экзаменам, в школах появится еще одно устное испытание. На этот раз — по истории. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов официально объявил о планах ведомства, а в министерстве уже рассказали, когда это произойдет и как именно будут проверять знания учеников.