Остекление балкона может подорожать в 2026 году, рассказал эксперт

Петюшин: остекление балкона может подорожать в 2026 году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Цена на остекленение балкона в 2026 году может вырасти по сравнению с 2025 годом, рассказал интернет-порталу «Газета.ru» эксперт рынка производства оконных систем, руководитель маркетинга и рекламы компании MELKE Никита Петюшин.

«По его оценке, остекление балконов станет дороже на 10 тысяч рублей», — пишет газета, ссылаясь на слова Петюшина.

Он пояснил, что, к примеру, остекление балкона площадью 3−5 квадратных метров в 2025 году стоило 90 тысяч рублей, а в 2026-м за аналогичную площадь покупателям нужно будет заплатить примерно 100 тысяч рублей.

По словам эксперта, запрос на остекление балкона в крупных городах стал встречаться реже: доля старого жилого фонда, где балконы строились открытыми, сокращается, а собственники, которые хотели остеклить балкон, сделали это еще 10−20 лет назад.

При этом, есть запрос на обновление систем, и теперь покупатели перед принятием решения тщательно выбирают. Но в регионах динамика спроса на первичную установку сохраняется, а Москва в части оконных конструкций смотрит в сторону более ярких решений. Например, сейчас набирают популярность цветные оконные рамы или алюминиевые, заключил Петюшин.