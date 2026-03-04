Остекление балкона может подорожать в 2026 году, рассказал эксперт

При этом, есть запрос на обновление систем, и теперь покупатели перед принятием решения тщательно выбирают. Но в регионах динамика спроса на первичную установку сохраняется, а Москва в части оконных конструкций смотрит в сторону более ярких решений. Например, сейчас набирают популярность цветные оконные рамы или алюминиевые, заключил Петюшин.