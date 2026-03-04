В крупном округе Омска пошли проблемы с голосовой мобильной связью

Жительница Омска Ольга Ч. написала жалобу в соцсети «ВКонтакте» на сбои в работе мобильной связи, причем уже голосовой, а не мобильного интернета. По ее словам, началось это «на днях».
«Живу в Октябрьском районе, в зоне постоянной блокировки мобильного интернета. На днях плохо стала работать уже и мобильная связь: невозможно ни с кем поговорить по телефону, постоянно тишина в трубке. Прекратите блокировать мобильную связь, невозможно работать. Я говорю не про мобильный интернет, а про сбои голосовой связи. 40% времени в звонке полная тишина. Предлагается к проводным телефонам возвращаться? Прекратите блокировать голосовую связь!» — написала она странице омского губернатора.
Там же, в комментариях, областное минцифры со своего аккаунта подтвердило наличие сбоев и объяснило их проведением мероприятий по повышению уровня безопасности. По ведомства, подобные ограничения действуют по всей стране. Но проблему министерство свернуло на глушение мобильного Интернета, хотя Ч. жаловалась на совсем другое. Минцифры в качестве временной альтернативы рекомендовало пользоваться открытыми точками доступа к Wi Fi.
Омичка однако уточнила, что жалоба у нее именно про голосовую связь:
«Я говорю не про интернет, а про сбои голосовой связи. Предлагается к проводным телефонам возвращаться? Прекратите блокировать голосовую связь».
Отметим, что в Октябрьском округе из-за расположения целой группы предприятий ВПК недалеко друг от друга уже с лета наблюдаются блокировки мобильного интернета, причем очень плотные.
Ранее мы писали, что в Омске в декабре 2025 года наблюдались сбои с голосовой связью у «МТС».