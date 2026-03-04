В крупном округе Омска пошли проблемы с голосовой мобильной связью

«Живу в Октябрьском районе, в зоне постоянной блокировки мобильного интернета. На днях плохо стала работать уже и мобильная связь: невозможно ни с кем поговорить по телефону, постоянно тишина в трубке. Прекратите блокировать мобильную связь, невозможно работать. Я говорю не про мобильный интернет, а про сбои голосовой связи. 40% времени в звонке полная тишина. Предлагается к проводным телефонам возвращаться? Прекратите блокировать голосовую связь!» — написала она странице омского губернатора.