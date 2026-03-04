Житель Башкирии смог засудить автосалон за навязанные услуги: ему удалось получить более миллиона рублей

Жителю Башкирии удалось отсудить у автосалона крупную сумму за навязанные при покупке машины допуслуги. Об этом рассказала пресс-служба Роспотребнадзора республики.
Гражданин приобрел автомобиль со скидкой, которую предоставили только при условии заключения договора с «партнерами» дилера. Когда покупатель попытался оспорить эти расходы, ООО «УК “ТрансТехСервис” проигнорировало претензию.
Дело дошло до суда. Специалисты Роспотребнадзора изучили материалы и направили заключение в защиту потребителя. Судебная коллегия Верховного суда Башкирии встала на сторону покупателя, решение устояло и в кассационной инстанции.
Суд взыскал с автосалона деньги за навязанные услуги, компенсацию морального вреда и штраф. Общая сумма выплат превысила 1,2 миллиона рублей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.