Житель Башкирии смог засудить автосалон за навязанные услуги: ему удалось получить более миллиона рублей

Житель Башкирии отсудил у автосалона 1,2 миллиона рублей за навязанные услуги.

Источник: Комсомольская правда

Жителю Башкирии удалось отсудить у автосалона крупную сумму за навязанные при покупке машины допуслуги. Об этом рассказала пресс-служба Роспотребнадзора республики.

Гражданин приобрел автомобиль со скидкой, которую предоставили только при условии заключения договора с «партнерами» дилера. Когда покупатель попытался оспорить эти расходы, ООО «УК “ТрансТехСервис” проигнорировало претензию.

Дело дошло до суда. Специалисты Роспотребнадзора изучили материалы и направили заключение в защиту потребителя. Судебная коллегия Верховного суда Башкирии встала на сторону покупателя, решение устояло и в кассационной инстанции.

Суд взыскал с автосалона деньги за навязанные услуги, компенсацию морального вреда и штраф. Общая сумма выплат превысила 1,2 миллиона рублей.

