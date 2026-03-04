Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдова идёт дорогой Украины: В соседней стране уже отменили праздники 8 Марта и 9 Мая

Верховная Рада решила создать свои праздники.

Источник: Комсомольская правда

На рассмотрение Верховной Рады подали законопроект, который предлагает отменить 8 марта, 1 мая и 9 мая, а вместо них учредить три новых праздника.

Источник: карточка проекта закона № 9009 от 13 февраля на сайте парламента.

Детали: В документе предлагается отменить такие государственные выходные:

8 марта — так называемый «Международный женский день»,

1 мая — так называемый «День труда»,

9 мая — день Победы.

Авторы законопроекта отмечают, что окончание Второй мировой войны на европейском фронте в мире отмечается 8 мая, и что это траурный день памяти десятков миллионов погибших.

Они предлагают в Украине отменить выходной 9 мая, а взамен оставить только «День памяти и примирения» 8 мая, без выходного дня.

В то же время парламентарии хотят ввести в календарь новые праздники, которые «уже апробированы обществом и десятилетиями отмечаются украинскими сообществами на родине и за рубежом».

В частности, сделать праздничными и нерабочими днями народные депутаты предлагают:

25 февраля «День украинской женщины» (дата рождения известной украинской писательницы и общественного деятеля — Леси Украинки),

9 марта — день рождения Великого Кобзаря Тараса Шевченко,

второе воскресенье мая — «День матери».

Также праздничными и нерабочими хотят оставить:

1 января — Новый год,

7 января и 25 декабря — Рождество Христово,

28 июня — День Конституции Украины,

28 июля — День Украинской Государственности,

24 августа — День независимости Украины,

14 октября — День защитника Украины.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является установление украинских праздников и «устранение наследия колониального прошлого».

Интересно, озаботятся ли 8 марта и 1 мая в молдавском правительстве. Надо же брать пример с соседей. Или как в Брюсселе скажут?

Источник.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Вместо сталинского термина «враг народа» в Молдове появился другой — «служит интересам Кремля»: Гросу грозит лишением гражданства тем, кто бросает вызов властям.

Игорь Гросу предупредил граждан страны о последствиях для тех, кто поддерживает враждебные силы и пытается подорвать суверенитет государства (далее…).

Если сайт Кишиневского аэропорта зависнет, значит 4 млн леев потратили напрасно: На что ушли бюджетные деньги — разговор с экспертом.

Эксперт в сфере IT технологий Вячеслав Кунев разъяснил для читателей «КП» в Молдове, что за систему создали для аэропорта Кишинева (далее…).

В новом учебнике для молдавских школьников гитлеровский план «Барбаросса» назван «величайшей военной операцией»: «На самом деле, это великая фашистская операция по уничтожению жителей СССР, все остальное ложь!».

Историк Борис Шаповалов считает, что родителям надо возмущаться, обращаться в парламент, к президенту страны, писать министру, объясняя, что написанное в учебнике — это неправда (далее…).