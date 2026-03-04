Молдова идёт дорогой Украины: В соседней стране уже отменили праздники 8 Марта и 9 Мая

На рассмотрение Верховной Рады подали законопроект, который предлагает отменить 8 марта, 1 мая и 9 мая, а вместо них учредить три новых праздника.
Источник: карточка проекта закона № 9009 от 13 февраля на сайте парламента.
Детали: В документе предлагается отменить такие государственные выходные:
8 марта — так называемый «Международный женский день»,
1 мая — так называемый «День труда»,
9 мая — день Победы.
Авторы законопроекта отмечают, что окончание Второй мировой войны на европейском фронте в мире отмечается 8 мая, и что это траурный день памяти десятков миллионов погибших.
Они предлагают в Украине отменить выходной 9 мая, а взамен оставить только «День памяти и примирения» 8 мая, без выходного дня.
В то же время парламентарии хотят ввести в календарь новые праздники, которые «уже апробированы обществом и десятилетиями отмечаются украинскими сообществами на родине и за рубежом».
В частности, сделать праздничными и нерабочими днями народные депутаты предлагают:
25 февраля «День украинской женщины» (дата рождения известной украинской писательницы и общественного деятеля — Леси Украинки),
9 марта — день рождения Великого Кобзаря Тараса Шевченко,
второе воскресенье мая — «День матери».
Также праздничными и нерабочими хотят оставить:
1 января — Новый год,
7 января и 25 декабря — Рождество Христово,
28 июня — День Конституции Украины,
28 июля — День Украинской Государственности,
24 августа — День независимости Украины,
14 октября — День защитника Украины.
Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является установление украинских праздников и «устранение наследия колониального прошлого».
Интересно, озаботятся ли 8 марта и 1 мая в молдавском правительстве. Надо же брать пример с соседей. Или как в Брюсселе скажут?
Источник.
