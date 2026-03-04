Группе Серебро 20 лет. Серябкина соберёт экс-участниц на одной сцене

История группы SEREBRO началась 20 лет назад, когда продюсер Максим Фадеев задумал создать проект для покорения азиатского рынка.
Однако планы изменились, когда песня Song #1 случайно попала к продюсерам Первого канала — коллектив отправили на «Евровидение-2007», где девушки взяли бронзу и проснулись знаменитыми. В первый состав вошли Елена Темникова, Ольга Серябкина и Марина Лизоркина. Именно в этом составе коллектив занял третье место на «Евровидении».
Ольга Серябкина оказалась не просто солисткой, а «серым кардиналом» группы: именно она написала тексты большинства хитов, включая «Маму Любу», «Mimimi» и «Мало тебя», оставаясь единственной участницей, прошедшей через все составы — с 2006 по 2019 год.
И вот новость, от которой фанаты затаили дыхание: Серябкина готовит воссоединение легендарного коллектива, на сольном концерте певица планирует пригласить на сцену бывших участниц разных лет, чтобы отразить все 20 лет творческого пути.
«Честно говоря, я просто не вижу смысла в постоянном воссоединении. Я восстанавливаю не группу, а себя в составе — в моменте, в рамках моего большого сольного концерта. SEREBRO, конечно же, является огромной частью моего творческого пути, большим его отрезком. Невозможно обойти эту страницу стороной. Поэтому я делаю это для поклонников», — призналась aif.ru Ольга.
Певица отметила, что постоянное возрождение трио в прежнем формате невозможно: «Каждый из нас сейчас идёт своей дорогой, мы давно двигаемся самостоятельно. Но будет очень приятно и мне, и слушателям вручить друг другу такой подарок — встретиться на сцене в мой вечер».
Артистка также намекнула, что готовит для зрителей ещё несколько интересных сюрпризов: «Поверьте, будут очень интересные, большие сюрпризы, ради которых точно стоит прийти. Не буду спойлерить, но это будет потрясающе».
На концерте точно будут Катя Кищук и Полина Фаворская. И возможно, будет и создатель коллектива Максим Фадеев.