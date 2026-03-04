К чему снятся ворота?

Если во сне вы стучали и ждали, пока откроют, значит, вы находитесь в ситуации неопределенности и зависите от решения других людей, однако пора действовать, ждать уже нельзя. Если стучали, но никто вам не открывал — это к тщетным попыткам добиться внимания, к безответной любви или к тому, что ваши просьбы о помощи останутся неуслышанными.