Юрист рассказал, чем грозит рассылка сгенерированных ИИ фото знаменитостей

«Сама по себе генерация изображения известного лица с помощью ИИ не влечет уголовной ответственности. Риск уголовной ответственности может наступать в случае, если сгенерированное изображение несанкционированно распространяется и у лица, которое его распространяет, есть умысел, связанный с причинением вреда известному лицу. Для привлечения к уголовной ответственности требуется наличие состава преступления, который отличается в зависимости от совершенного деяния. К таковым может относиться ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни), ст. 128.1 УК РФ (клевета), ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти)», — сказал он.