Строительство семи новых дорог запланировали в Ростове

В Ростове-на-Дону до конца 2026 года планируют подготовить проекты строительства и реконструкции семи дорожных объектов. Новая инфраструктура должна разгрузить существующие магистрали, сообщили порталу Домостройдон.ру в администрации донской столицы.
По информации издания, положительные заключения госэкспертизы городские власти рассчитывают получить к четвертому кварталу 2026 года.
В частности, речь идет о создании соединительного участка улиц Доватора и Зоологической, дублера Змиевского проезда. Также запланированы транспортная развязка на въезде на территорию старого аэропорта со стороны проспекта Шолохова и новый путепровод через ж/д пути, связывающий улицы Таганрогскую и Доватора.
Кроме того, проектные работы коснутся реконструкции дорог по улицам Доватора, Оганова, Орбитальной и строительства подъезда к территории старого аэропорта с проспекта Шолохова.
— Реализация проектов будет зависеть от обеспеченности бюджетным финансированием, — прокомментировали власти.
Добавим, в 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Ростове планируют отремонтировать 36 дорожных объектов общей протяженностью 35,1 км. В бюджете на эти цели предусмотрено более 1,34 млрд рублей.
