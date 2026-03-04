Ричмонд
Коррупционный скандал в Стерлитамаке: замдиректора спорткомплекса украла 750 тысяч рублей

В Башкирии замдиректора спортарены обвиняют в хищении 750 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке предъявили обвинение заместителю директора МАУ «Дворец спорта “Стерлитамак-Арена”. Женщину подозревают в мошенничестве в крупном размере. По ходатайству следователя суд отправил ее под стражу.

По данным СК и ФСБ республики, с августа 2021 по ноябрь 2022 года обвиняемая передала площади муниципального спортобъекта в пользование двум предпринимателям для размещения сервисного центра по обслуживанию хоккейной экипировки. При этом договоры аренды не заключались, передачу помещений не согласовывали с администрацией города, а арендные платежи на счет дворца не поступали. Полученные 750 тысяч рублей фигурантка забрала себе и потратила по своему усмотрению.

Преступление выявили оперативники ФСБ. По местам жительства и работы обвиняемой провели обыски. Расследование продолжается.

