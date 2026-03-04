Утверждены требования к внешнему виду торговых объектов в Самаре

Норма вступит в силу с 1 сентября. Она будет действовать только на новые торговые объекты. Для уже существующих установлен переходный период — один год. К 1 сентября 2027 года предприниматели, работающие в сфере нестационарной торговли в Самаре, должны привести свои объекты в соответствие с утвержденным дизайн-кодом.