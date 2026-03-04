Зеленый пояс вокруг Петербурга защитит экологию сразу двух регионов

История зеленого пояса города на Неве уходит корнями в послевоенные годы, когда победившая фашизм страна не только восстанавливала разрушенное врагом хозяйство, но и задумывалась об улучшении природной среды. В 1948 году по распоряжению Совмина СССР леса в пригородной зоне Ленинграда были переданы в распоряжение Ленинградского городского исполкома. Для управления ими при Ленгорисполкоме создали управление пригородной лесопарковой зоны, на проведение лесохозяйственных мероприятий ежегодно выделялись средства из городского бюджета. При этом из более чем 140 тысяч гектаров лесопарковой зоны только 25 тысяч находились в административных границах города, а остальные — в Ленинградской области.