Зеленый пояс вокруг Петербурга защитит экологию сразу двух регионов

Зеленый пояс — не просто красивое название. Включение лесного участка в ЛЗП обеспечивает ему охранный статус. На таких территориях не допускаются сплошные рубки леса, разработка недр, капитальное строительство и размещение отходов. Запрещается промышленная и сельскохозяйственная деятельность и даже использование токсичных химических препаратов, в том числе в целях охраны и защиты лесов. Границы зеленого щита могут изменяться, но исключение одних территорий должно компенсироваться включением других, с обязательным сохранением или увеличением общей площади.
История зеленого пояса города на Неве уходит корнями в послевоенные годы, когда победившая фашизм страна не только восстанавливала разрушенное врагом хозяйство, но и задумывалась об улучшении природной среды. В 1948 году по распоряжению Совмина СССР леса в пригородной зоне Ленинграда были переданы в распоряжение Ленинградского городского исполкома. Для управления ими при Ленгорисполкоме создали управление пригородной лесопарковой зоны, на проведение лесохозяйственных мероприятий ежегодно выделялись средства из городского бюджета. При этом из более чем 140 тысяч гектаров лесопарковой зоны только 25 тысяч находились в административных границах города, а остальные — в Ленинградской области.
Эта система функционировала многие десятилетия и даже пережила распад СССР. Однако в 2008 году территория лесничеств лесопарковой зоны Санкт-Петербурга была передана в состав лесничеств Ленобласти. Таким образом, зона фактически прекратила свое существование, поскольку рекреационные потребности мегаполиса в новом раскладе уже не учитывались, а у соседнего региона были свои планы на эти территории. Но уже в 2016 году вступил в силу федеральный закон о создании лесопарковых зеленых поясов вокруг населенных пунктов. Правда, сделать это в «отдельно взятом» городе федерального значения не удалось.
Так, Ленинградская область поначалу соглашалась передать в состав ЛЗП лишь 86 тысяч гектаров, что значительно меньше площади областных лесов, входивших в зеленый пояс в советское время. Это не позволяло воссоздать пояс без разрывов и серых пятен. На несколько лет процесс забуксовал. В 2023 году в новом генплане Санкт-Петербурга были четко зафиксированы территории городских лесов (более 70 процентов из них находятся в Курортном районе), что дало возможность перейти к практическому созданию ЛЗП. Изменилась к лучшему и позиция соседей.
В июле 2025 года на заседании координационного совета двух субъектов при участии губернаторов было согласовано увеличение областной части зеленого пояса Петербурга на 64 тысячи гектаров по сравнению с первоначальными планами, до 150 тысяч. В итоге общая площадь ЛЗП — 174 тысячи гектаров — должна даже превысить советский аналог.
Планы двух субъектов получили единодушную поддержку граждан на общественных слушаниях. Министерство природных ресурсов и экологии РФ поддержало создание петербургского ЛЗП. Все необходимые документы уже отправлены в правительство РФ. Окончательное решение о создании зеленого пояса вокруг Санкт-Петербурга может быть принято уже этой весной.
Вместе с особо охраняемыми природными территориями лесопарковый пояс станет важнейшей частью так называемого «зеленого каркаса», обеспечивающего экологическую безопасность Петербурга, отмечает зампредседателя городского комитета по природопользованию Андрей Самусевич. Это не только легкие огромного города, но и ответ на глобальные экологические вызовы, связанные с изменениями температурного режима, розы ветров, береговых линий Финского залива.
ЛЗП необходим и Ленинградской области, обеспечивая стабилизацию водного баланса, формирование зеленых коридоров для миграции диких животных. «Кроме того, лесопарковый пояс имеет огромный рекреационный потенциал, становится центром притяжения жителей города и области, стимулирует развитие экологического туризма и укрепляет связь жителей с природой родного края», — пояснил чиновник.
А председатель комиссии Заксобрания Ленобласти по природопользованию и экологии Андрей Гардашников рассчитывает, что после включения областных лесов в зеленый пояс Петербурга здесь не будет никакой хозяйственной деятельности на десятилетия, а может быть, и на века. «Мы хотим эту территорию оставить нашим потомкам», — сказал он журналистам. Создание ЛЗП поможет развитию межрегиональных экологических троп и маршрутов.
Руководитель экологической организации «Зеленый фронт» Сергей Виноградов считает самым главным для реализации проекта ЛЗП наличие у властей двух регионов политической воли к тому, чтобы гарантировать неприкосновенность лесных участков на долгосрочную перспективу. В качестве негативного примера он приводит судьбу городских зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). Их границы нередко пересматриваются в меньшую сторону ради нового строительства, и не только жилья.
«Одним росчерком пера раз в год меняют. А ведь люди за них ратовали, на это годы уходят, чтобы все правильно внести… Поэтому если решили, что будет зеленый пояс, то главное, чтобы он не менялся. Чтобы и люди поняли, и бизнес это понял», — отмечает эколог.