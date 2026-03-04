Продукция четырех предприятий Беларуси попала под усиленный контроль в России

В частности, в говядине ООО «Александров» из Минской области и в готовых пищевых изделиях из мяса птицы компании «Брестские традиции» обнаружены бактерии группы кишечной палочки, в яйце пищевом от кобринского ООО «МРПи» — антибиотик энрофлоксацин, а в сухой молочной сыворотке производства ООО «Капикон» из Брестской области выявлена общая бактериальная обсемененность.