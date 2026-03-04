Ричмонд
В Иркутске проводят рейды по выявлению нелегальных экскурсоводов

Гиды обязаны носить нагрудную идентификационную карточку.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске проводят рейды по выявлению нелегальных экскурсоводов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, с 1 марта 2025 года гиды не могут работать без действующего удовлетворительного результата аттестации.

— Специалисты проводят рейды для обеспечения должного уровня безопасности при получении туристических услуг. Важно подготовить квалифицированных кадров, создать новые точки притяжения туристов, — подчеркнула руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Николаева.

Каждый экскурсовод обязан носить нагрудную идентификационную карточку. В рамках рейда были проверены три экскурсионные группы. По итогам проверки зафиксировано одно административное правонарушение и составлен протокол и выдано предписание для исправления ситуации.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, жительница столицы Приангарья одновременно стала жертвой мошенников и вора. Подробнее об этом читайте в материале.