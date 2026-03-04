В Иркутске проводят рейды по выявлению нелегальных экскурсоводов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, с 1 марта 2025 года гиды не могут работать без действующего удовлетворительного результата аттестации.
— Специалисты проводят рейды для обеспечения должного уровня безопасности при получении туристических услуг. Важно подготовить квалифицированных кадров, создать новые точки притяжения туристов, — подчеркнула руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Николаева.
Каждый экскурсовод обязан носить нагрудную идентификационную карточку. В рамках рейда были проверены три экскурсионные группы. По итогам проверки зафиксировано одно административное правонарушение и составлен протокол и выдано предписание для исправления ситуации.
