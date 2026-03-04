Во Владивостоке прошла аттестация приморских экскурсоводов

В столице Приморья состоялся очередной квалификационный экзамен для экскурсоводов и гидов-переводчиков. После успешной сдачи испытаний федеральный реестр пополнился информацией о 265 профессиональных гидах региона. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
Экзаменационные испытания для гидов включают комплексную проверку знаний: от истории и географии края до экономических особенностей Приморья. Особое внимание уделяется творческому подходу — экзаменуемые должны продемонстрировать знание архитектурных особенностей местных достопримечательностей и умение интересно преподнести материал.
Февральский экзамен собрал 12 соискателей, восемь из которых успешно подтвердили свою квалификацию. Среди них — два гида-переводчика, владеющих китайским языком.
По словам заместителя министра туризма Приморского края Кристины Квинт, экскурсовод является лицом регионального туризма. Профессионал должен обладать обширными знаниями, эрудицией и умением адаптировать рассказ под разную аудиторию.
Важным нововведением стало внедрение системы контроля за деятельностью гидов. Теперь каждый экскурсовод обязан иметь нагрудный бейдж с QR-кодом. С началом туристического сезона усилятся проверки на маршрутах и мониторинг объявлений об экскурсионных услугах в интернете.
