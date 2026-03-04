Во Владивостоке прошла аттестация приморских экскурсоводов

Важным нововведением стало внедрение системы контроля за деятельностью гидов. Теперь каждый экскурсовод обязан иметь нагрудный бейдж с QR-кодом. С началом туристического сезона усилятся проверки на маршрутах и мониторинг объявлений об экскурсионных услугах в интернете.