В Госдуме назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за февраль

«В письме Минстроя России от 20 февраля 2026 года № 9202-ДН/04 отдельно разъяснено, что новые положения подлежат применению уже при формировании платежных документов за февраль 2026 года. Это означает, что крайний срок оплаты ЖКХ за февраль — 15 марта 2026 года включительно. Однако с учетом того, что 15 марта 2026 года приходится на воскресенье, оплатить услуги за февраль можно до 16 марта 2026 года включительно», — сказал Якубовский.