В Омске в неврологию перевели привезенного из Таиланда доктора Коробейникова

Напомним, в феврале во время отдыха в Таиланде у него произошел инфаркт спинного мозга, скорее всего, связанный с перепадом температур — из холода в жару. На месте помощь врачей была не слишком действенной. Но из-за проволочек и перевозка врача в Омск была осложнена. Минздрав области в итоге изыскал на спецборт внебюджетные деньги у неизвестного мецената.