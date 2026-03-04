В Омске в неврологию перевели привезенного из Таиланда доктора Коробейникова

Областной минздрав сообщил, что состоянии детского хирурга Михаила Коробейникова, который был привезен спецбортом из Таиланда на родину 2 марта, улучшилось. Доктор переведен из реанимации в отделение неврологии.
Напомним, в феврале во время отдыха в Таиланде у него произошел инфаркт спинного мозга, скорее всего, связанный с перепадом температур — из холода в жару. На месте помощь врачей была не слишком действенной. Но из-за проволочек и перевозка врача в Омск была осложнена. Минздрав области в итоге изыскал на спецборт внебюджетные деньги у неизвестного мецената.
На сегодня Коробейников в неврологическом отделении получает всю необходимую помощь, его состояние оценивают как стабильное.
Михаил Коробейников работает заведующим травматолого-ортопедическим отделением Омской областной детской клинической больницы, он кандидат медицинских наук.
