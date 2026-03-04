Ричмонд
В Омске в неврологию перевели привезенного из Таиланда доктора Коробейникова

Ранее, со 2 марта, он находился уже в омской больнице в реанимации.

Источник: Комсомольская правда

Областной минздрав сообщил, что состоянии детского хирурга Михаила Коробейникова, который был привезен спецбортом из Таиланда на родину 2 марта, улучшилось. Доктор переведен из реанимации в отделение неврологии.

Напомним, в феврале во время отдыха в Таиланде у него произошел инфаркт спинного мозга, скорее всего, связанный с перепадом температур — из холода в жару. На месте помощь врачей была не слишком действенной. Но из-за проволочек и перевозка врача в Омск была осложнена. Минздрав области в итоге изыскал на спецборт внебюджетные деньги у неизвестного мецената.

На сегодня Коробейников в неврологическом отделении получает всю необходимую помощь, его состояние оценивают как стабильное.

Михаил Коробейников работает заведующим травматолого-ортопедическим отделением Омской областной детской клинической больницы, он кандидат медицинских наук.

Ранее также мы писали, что минздрав региона назвал количество новорожденных за февраль 2026 года.

Кроме того, мы сообщали, что завершилась эпопея по возвращению жены капитана «Авангарда» Виолетты Шарипзяновой и телеведущей Светланы Некрасовой из ОАЭ, где они застряли из-за войны США против Ирана.

