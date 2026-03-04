«Смертельно опасно»: спасатели обратились к жителям из-за сильного ветра в Алматы

«Нельзя прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам», — предупредили спасатели.