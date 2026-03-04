Ричмонд
«Смертельно опасно»: спасатели обратились к жителям из-за сильного ветра в Алматы

Завтра, 5 марта, в Алматы ожидается усиление ветра, туман и гололед. Жителям и гостям города дали ряд рекомендаций, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС мегаполиса.

Согласно штормовому предупреждению РГП «Казгидромет», в четверг в Алматы будет туман и гололед. В горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов ожидается сильный снег и усиление ветра — порывы могут достичь 18−28 метров в секунду.

В связи с этим Департамент по ЧС Алматы призвал автолюбителей и пешеходов быть особенно внимательными и соблюдать меры предосторожности при гололедице. Жителей и гостей просят отложить поход в горы.

Кроме того, при шквалистом усилении ветра алматинцам порекомендовали:

  • не оставлять машины под деревьями;
  • ограничить выход из зданий;
  • дома плотно закрыть окна и двери, а со двора, открытых балконов и лоджий убрать хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб жилищу;
  • находясь на улице, укрыться в ближайшем подъезде или магазине.

«Нельзя прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам», — предупредили спасатели.