Депутат от Башкирии Римма Утяшева: «Женщина может рожать до 47 лет»

Парламентарий заявила, что женщина способна родить троих детей до 27 лет.

Источник: Комсомольская правда

На заседании Госсобрания Башкирии, где обсуждали меры по укреплению семьи и повышению рождаемости, выступила депутат и врач-акушер-гинеколог Римма Утяшева. По ее словам и личному медицинскому опыту, самый благоприятный возраст для материнства — от 22 до 27 лет.

Как считает Утяшева, за этот период женщина вполне может родить троих детей, не испытывая серьезных рисков для здоровья. При этом, если есть желание, рожать можно и позже — вплоть до 47 лет, отметила парламентарий.

Что касается мужчин, то их репродуктивные возможности, по словам Утяшевой, практически не ограничены. Депутат пожелала крепкого здоровья мужчинам и благополучия женщинам.

