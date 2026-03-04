Депутат от Башкирии Римма Утяшева: «Женщина может рожать до 47 лет»

На заседании Госсобрания Башкирии, где обсуждали меры по укреплению семьи и повышению рождаемости, выступила депутат и врач-акушер-гинеколог Римма Утяшева. По ее словам и личному медицинскому опыту, самый благоприятный возраст для материнства — от 22 до 27 лет.
Как считает Утяшева, за этот период женщина вполне может родить троих детей, не испытывая серьезных рисков для здоровья. При этом, если есть желание, рожать можно и позже — вплоть до 47 лет, отметила парламентарий.
Что касается мужчин, то их репродуктивные возможности, по словам Утяшевой, практически не ограничены. Депутат пожелала крепкого здоровья мужчинам и благополучия женщинам.
