Омич подозревается в применении насилия к полицейскому

По версии следствия, ночью 28 февраля находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина угрожал ножом и нанес удар рукой сотруднику полиции, прибывшему по вызову, причинив телесные повреждения. За данное преступление федеральным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.