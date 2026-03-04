Ричмонд
Омич подозревается в применении насилия к полицейскому

30-летний житель села Желанное Одесского района может получить до 5 лет лишения свободы.

Источник: Комсомольская правда

Следственное управление СК России по Омской области возбудило уголовное дело в отношении 30-летнего жителя села Желанное Одесского района, подозреваемого в применении насилия в отношении сотрудника полиции по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подробности сегодня рассказали в омском Следкоме.

По версии следствия, ночью 28 февраля находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина угрожал ножом и нанес удар рукой сотруднику полиции, прибывшему по вызову, причинив телесные повреждения. За данное преступление федеральным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного деяния.

