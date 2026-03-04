Зимние фонтаны засияют цикломеновым цветом в Петербурге в честь 8 Марта

В преддверии Международного женского дня зимние фонтаны в Казанском и Нахимовском скверах Петербурга засияют цикломеновым цветом. Об этом сообщили в пресс-службе «Водоканала».
— Сооружения «примерят» праздничные наряды, окрасившись в теплый цикломеновый цвет. Ведь именно он олицетворяет нежность, женственность и саму весну, — говорится в сообщении.
В первый раз фонтаны засияют 6 марта с 19:00 до 20:00. Основное шоу состоится 8 марта в 18:50, завершится — утром следующего дня в 07:30. Горожан призвали не упустить возможность записать поздравление на необычном фоне.
Напомним, в честь 23 февраля эти же фонтаны переливались цветами российского флага. Праздничные иллюминации включали заранее — 20 февраля, а после в День защитника Отечества, о чем ранее рассказывала «КП-Петербург».