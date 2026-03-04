Омская область увеличила сельхозпроизводство на 9% в 2025 году

Омская область по итогам 2025 года продемонстрировала рост сельскохозяйственного производства на 9%, укрепив позиции в числе лидеров Сибирского федерального округа по выпуску аграрной продукции. Регион занял второе место в СФО по производству зерновых и зернобобовых культур, собрав порядка 4 млн тонн зерна, в том числе показав рекордные результаты по ячменю и сое. Подробной статистикой поделились сегодня в минсельхозе Омской области.
Положительная динамика отмечена в животноводческом секторе: производство скота и птицы увеличилось на 3,6%, выпуск яиц — на 5,1%, выросли надои на одну корову. Перерабатывающие предприятия области также нарастили объемы: увеличился выпуск крупы, мясных полуфабрикатов, сыров, хлеба и хлебобулочных изделий, растительных масел.
Параллельно с развитием производства в регионе реализуется комплекс мер по повышению качества жизни в сельской местности. За последние семь лет на эти цели направлено около 3,5 млрд рублей, в том числе на строительство спортивных объектов и развитие инфраструктуры муниципальных районов. В 2026 году на поддержку агропромышленного комплекса Омской области предусмотрено 1,8 млрд рублей, что позволит продолжить реализацию инвестиционных проектов и модернизацию производственных мощностей.
