Омская область увеличила сельхозпроизводство на 9% в 2025 году

Параллельно с развитием производства в регионе реализуется комплекс мер по повышению качества жизни в сельской местности. За последние семь лет на эти цели направлено около 3,5 млрд рублей, в том числе на строительство спортивных объектов и развитие инфраструктуры муниципальных районов. В 2026 году на поддержку агропромышленного комплекса Омской области предусмотрено 1,8 млрд рублей, что позволит продолжить реализацию инвестиционных проектов и модернизацию производственных мощностей.