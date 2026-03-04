Студенты из Беларуси и Кыргызстана будут работать в аэропорту Пулково

«Взлетная полоса» — совместная инициатива аэропорта Пулково и Российских студенческих отрядов, стартовавшая в 2021 году. Этот проект позволяет студентам получить опыт работы в авиационной сфере, увидеть жизнь аэропорта изнутри, получить новые знания. В проекте могут участвовать студенты не только вузов авиационного профиля — аэропорт предлагает молодым занять позиции в таких сферах работы, как регистрация пассажиров и багажа; служба гостеприимства (помощь пассажирам в терминале, координация потоков гостей); уборка и экипировка воздушных судов; комплектовка багажа; работа на перроне и обслуживание воздушных судов; работа в заведениях общепита на территории аэропорта (официанты, повара, бармены).