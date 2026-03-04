В Севастополе мониторят работу автобусов № 5

Тем не менее, для исключения систематичности нарушений в расписании движения маршрута, мы в течение четырех дней проводили мониторинг его работы в утреннее время. За эти дни нарушений не было выявлено. Но в случае необходимости мы выйдем на повторную проверку. Так месяц назад мы уже проверяли этот маршрут — акцент делали на «пересадочном узле» между автобусом № 5 и троллейбусом № 5. Мы смотрели соблюдение расписания и синхронность пересадки, — рассказала начальник управления транспорта департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Марина Иванова.