В Севастополе мониторят работу автобусов № 5

По данным перевозчика ГУП «Севэлектроавтотранс им. А. С. Круподерова», нарушения были связаны с технической неисправностью транспортных средств.
Тем не менее, для исключения систематичности нарушений в расписании движения маршрута, мы в течение четырех дней проводили мониторинг его работы в утреннее время. За эти дни нарушений не было выявлено. Но в случае необходимости мы выйдем на повторную проверку. Так месяц назад мы уже проверяли этот маршрут — акцент делали на «пересадочном узле» между автобусом № 5 и троллейбусом № 5. Мы смотрели соблюдение расписания и синхронность пересадки, — рассказала начальник управления транспорта департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Марина Иванова.
В случае систематических нарушений, выраженных в несоблюдении расписания, перевозчику направляют предписания. При наличии нескольких предписаний, предприятие-перевозчик привлекается к штрафным санкциям.
Напомним, контроль за соблюдением расписания движения транспорта по поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева проводят на регулярной основе. Сотрудники департамента транспорта и ГКУ «Дирекция» выезжают на мониторинг по всем маршрутам, основываясь на поступающих обращениях граждан.