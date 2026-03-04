«Зеркальная» мера: Украина все-таки введёт лицензирование импорта винограда и вина из Молдовы

Украина все-таки введёт лицензирование импорта винограда, вина и крепкого алкоголя из Молдовы.
В Киеве называют это «зеркальной мерой» в ответ на запрет Кишинева на ввоз украинского мяса птицы, введенный после обнаружения антибиотиков в партии кормов. Украинские власти утверждают, что проверка не выявила таких веществ в самом мясе.
По данным Киева, в 2025 году Украина экспортировала курятину в Молдову на $33 млн, а молдавский виноград и вино на украинском рынке составили около $40 млн.
Проект решения может быть принят уже на ближайшем заседании правительства и будет действовать до конца 2026 года. Украина заявляет, что готова пересмотреть меры, если стороны восстановят диалог.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Вместо сталинского термина «враг народа» в Молдове появился другой — «служит интересам Кремля»: Гросу грозит лишением гражданства тем, кто бросает вызов властям.
Игорь Гросу предупредил граждан страны о последствиях для тех, кто поддерживает враждебные силы и пытается подорвать суверенитет государства (далее…).
Если сайт Кишиневского аэропорта зависнет, значит 4 млн леев потратили напрасно: На что ушли бюджетные деньги — разговор с экспертом.
Эксперт в сфере IT технологий Вячеслав Кунев разъяснил для читателей «КП» в Молдове, что за систему создали для аэропорта Кишинева (далее…).
В новом учебнике для молдавских школьников гитлеровский план «Барбаросса» назван «величайшей военной операцией»: «На самом деле, это великая фашистская операция по уничтожению жителей СССР, все остальное ложь!».
Историк Борис Шаповалов считает, что родителям надо возмущаться, обращаться в парламент, к президенту страны, писать министру, объясняя, что написанное в учебнике — это неправда (далее…).