«Зеркальная» мера: Украина все-таки введёт лицензирование импорта винограда и вина из Молдовы

Проект решения может быть принят уже на ближайшем заседании правительства и будет действовать до конца 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Украина все-таки введёт лицензирование импорта винограда, вина и крепкого алкоголя из Молдовы.

В Киеве называют это «зеркальной мерой» в ответ на запрет Кишинева на ввоз украинского мяса птицы, введенный после обнаружения антибиотиков в партии кормов. Украинские власти утверждают, что проверка не выявила таких веществ в самом мясе.

По данным Киева, в 2025 году Украина экспортировала курятину в Молдову на $33 млн, а молдавский виноград и вино на украинском рынке составили около $40 млн.

Проект решения может быть принят уже на ближайшем заседании правительства и будет действовать до конца 2026 года. Украина заявляет, что готова пересмотреть меры, если стороны восстановят диалог.

