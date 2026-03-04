Одноклубник Овечкина по «Вашингтону» белорус Протас стал отцом второй дочери

У 25-летнего белорусского нападающего хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Алексея Протаса и его жены Татьяны родилась вторая дочка.
«Сегодня мы стали родителями во второй раз. Мы так долго тебя ждали вместе с твоей сестричкой, наше маленькое чудо», — написала* Татьяна в социальных сетях.
По этой радостной причине Алексея пропустил матч против «Юты» (2:3). Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин бомбардирских баллов в минувшей игре не набрал.
