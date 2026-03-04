Ричмонд
Одноклубник Овечкина по «Вашингтону» белорус Протас стал отцом второй дочери

В семье форварда «Вашингтона» белоруса Алексея Протаса родилась вторая дочка.

Источник: Комсомольская правда

У 25-летнего белорусского нападающего хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Алексея Протаса и его жены Татьяны родилась вторая дочка.

«Сегодня мы стали родителями во второй раз. Мы так долго тебя ждали вместе с твоей сестричкой, наше маленькое чудо», — написала* Татьяна в социальных сетях.

По этой радостной причине Алексея пропустил матч против «Юты» (2:3). Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин бомбардирских баллов в минувшей игре не набрал.

* Деятельность Meta, к которой относится соцсеть Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.