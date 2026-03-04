В Башкирии в 2026 году отремонтируют 14 дорог к садовым товариществам

Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова сообщила о планах по ремонту подъездных путей к садовым некоммерческим товариществам. В 2026 году обновят 14 дорог общей протяженностью 17,5 километров. Они ведут к 55 СНТ, где расположено больше 9,2 тысячи участков. Работы затронут несколько районов республики.