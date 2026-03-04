Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии в 2026 году отремонтируют 14 дорог к садовым товариществам

Подъезды к 55 СНТ приведут в порядок за счет Дорожного фонда.

Источник: Комсомольская правда

Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова сообщила о планах по ремонту подъездных путей к садовым некоммерческим товариществам. В 2026 году обновят 14 дорог общей протяженностью 17,5 километров. Они ведут к 55 СНТ, где расположено больше 9,2 тысячи участков. Работы затронут несколько районов республики.

По словам Минаковой, ежегодно специалисты выезжают на обследование трасс. Они оценивают качество покрытия, длину участков и число проживающих на территории товариществ. Важное условие: дорога должна числиться на балансе муниципалитетов.

Напомним, с 2022 года по поручению главы республики Радия Хабирова из Дорожного фонда ежегодно выделяют средства на ремонт подъездов к СНТ. За это время привели в порядок 109 километров трасс, ведущих к 297 садовым товариществам.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.