В Башкирии в 2026 году отремонтируют 14 дорог к садовым товариществам

Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова сообщила о планах по ремонту подъездных путей к садовым некоммерческим товариществам. В 2026 году обновят 14 дорог общей протяженностью 17,5 километров. Они ведут к 55 СНТ, где расположено больше 9,2 тысячи участков. Работы затронут несколько районов республики.
По словам Минаковой, ежегодно специалисты выезжают на обследование трасс. Они оценивают качество покрытия, длину участков и число проживающих на территории товариществ. Важное условие: дорога должна числиться на балансе муниципалитетов.
Напомним, с 2022 года по поручению главы республики Радия Хабирова из Дорожного фонда ежегодно выделяют средства на ремонт подъездов к СНТ. За это время привели в порядок 109 километров трасс, ведущих к 297 садовым товариществам.
